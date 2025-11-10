inventrice dellattrice ai rivoluziona lindustria di hollywood con piani ambiziosi

l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel cinema. La recente innovazione nel settore cinematografico sta portando l’intelligenza artificiale oltre le sue tradizionali applicazioni, trasformandosi in uno strumento capace di ridefinire completamente il modo di narrare e interpretare. Al centro di questa rivoluzione si trova Eline Van der Velden, figura di spicco che mira a creare un nuovo universo di attori digitali attraverso progetti ambiziosi e all’avanguardia. Questa tendenza apre scenari inediti, non solo in termini di produzione ma anche di relazioni tra gli interpreti umani e quelli virtuali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

