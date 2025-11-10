Inter-Lazio paradosso Var Sei sostituzioni Roma? Cosa dice la Regola 3

Di Bello non cambia idea dopo On Field Review in Parma-Milan, due rigori chiesti dalla Juve nel derby col Torino: la moviola di Serie A Il week end della 11esima giornata di Serie A non ha risparmiato critiche agli arbitri e polemiche per errori reali e presunti. Nel posticipo tra Inter e Lazio non benissimo Manganiello: c’è bisogno della revisione al monitor per fargli annullare il gol di Zielinski, viziato da un evidente fallo di mano di Dimarco a inizio azione. Paradosso Var: se i biancocelesti fossero entrati in possesso del pallone, non poteva più intervenire. Collu al Var in Roma Udinese (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

