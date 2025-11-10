Inter Lazio pagelle | Dimarco e Bastoni dominano Una sola insufficienza

Inter Lazio pagelle. L’Inter torna a dominare. Dopo le critiche seguite al ko europeo contro il Kairat, Cristian Chivu risponde con una prestazione di forza e controllo: 2-0 alla Lazio, firmato Lautaro Martínez e Bonny, e primo posto in classifica. A San Siro si rivede un’Inter lucida, concreta e capace di imporre il proprio ritmo per tutti i 90 minuti. Il tecnico rumeno ha ritrovato la compattezza di squadra e un collettivo che, dopo le recenti turbolenze, sembra aver ritrovato fiducia e convinzione. Inter Lazio pagelle. Sommer 6,5 Serata di ordinaria amministrazione per il portiere svizzero, ma con due episodi che potevano complicare la sua gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

