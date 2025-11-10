Inter-Lazio le pagelle | Lautaro e Bonny segnano Barella e Calhanoglu dettano legge

Apre un gran gol di Lautaro al secondo giro di lancette, all’ora di gioco il piattone di Bonny chiude la sempre velenosa pratica biancoceleste- ogni riferimento al 18 maggio è puramente intenzionale. Inter-Lazio finisce 2-0: le pagelle dei nerazzurri. Akanji con le maniere forti, Bastoni con il piede educato Sommer 6: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Lazio, le pagelle: Lautaro e Bonny segnano, Barella e Calhanoglu dettano legge

Altri contenuti sullo stesso argomento

TOCCO DI MANO DI DIMARCO E GOL ANNULLATO ALL'INTER #InterLazio - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Inter-Lazio 2-0 le pagelle: Lautaro (7,5) raggiunge Mazzola. Bonny (7) ancora in gol. Isaksen (4) il peggiore in campo - L'Inter chiude l'undicesima giornata in testa al campionato, a pari punti con la Roma, grazie alla vittoria per 2- Riporta msn.com

Inter-Lazio 2-0 pagelle: Lautaro e Bonny portano i nerazzurri al primo posto. Funziona l'asse Bastoni-Dimarco - 0 top e flop e pagelle del match: Lautaro e Bonny consegnano a Chivu il primato in condivisione con la Roma. Scrive sport.virgilio.it

Le pagelle di Inter-Lazio: Zac l'ultimo ad arrendersi, male Isaksen - Una sua palla persa vizia il secondo gol dell'Inter, che con una ripartenza fulminea trova la via del gol. Secondo laziopress.it