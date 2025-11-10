Inter Lazio Lautaro | Quando San Siro urla il mio nome mi vengono i brividi
Lautaro Martinez continua a essere l’anima e il simbolo dell’Inter di Cristian Chivu. Con il gol che ha sbloccato la sfida contro la Lazio, il capitano nerazzurro ha ribadito ancora una volta la sua centralità nel progetto tecnico e il legame indissolubile con il popolo di San Siro. Ai microfoni di DAZN, Lautaro ha raccontato le sensazioni del momento in cui ha firmato l’1-0: “Sì, volevo tirare in porta. Poi è vero che sono arrivato col passo lungo, ma la cosa importante è che è stata utile ad aprire il risultato.” Un gol cercato, voluto, e che ha indirizzato una partita complicata. Ancora una volta, il “Toro” ha dimostrato di essere l’uomo delle partite che contano, colui che sa accendere la scintilla quando serve. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
