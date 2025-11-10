Inter Lazio l’AIA accoglie positivamente il comunicato del club dopo le parole di Sarri

Internews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Lazio, l’AIA apprezza la presa di posizione della società biancoceleste dopo le frasi del tecnico su Inter-Lazio. Secondo quanto riportato da La Presse, la nota ufficiale con cui la Lazio ha chiarito la propria posizione in merito alle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro l’Inter è stata accolta favorevolmente dai vertici arbitrali. Le parole del tecnico biancoceleste, pronunciate nella sala stampa di San Siro, avevano infatti acceso il dibattito post-partita, soprattutto per un passaggio colorito: «Si sarebbe incazzato pure Padre Pio», aveva detto Sarri, riferendosi a un’ammonizione non inflitta a Lautaro Martinez per un fallo su Zaccagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter lazio l8217aia accoglie positivamente il comunicato del club dopo le parole di sarri

© Internews24.com - Inter Lazio, l’AIA accoglie positivamente il comunicato del club dopo le parole di Sarri

Altre letture consigliate

inter lazio l8217aia accoglieInter-Lazio 2-0, gol di Lautaro e Bonny: nerazzurri primi con la Roma - Rivivi il match - I nerazzurri salgono a 24 punti e agganciano la Roma al primo posto in classifica, con 2 lunghezze ... Riporta msn.com

inter lazio l8217aia accoglieLIVE - Inter-Lazio 2-0, 73': Zaccagni prende un altro fallo, ma stavolta l'ammonizione la riceve lui - Stavolta Zaccagni l'ammonizione la prende dopo un fallo subito, le proteste dopo la trattenuta subita da ... msn.com scrive

inter lazio l8217aia accoglieSerie A, Inter-Lazio 2-0: Lautaro e Bonny portano i nerazzurri in testa alla classifica - Il capitano nerazzurro ha sbloccato il match al 3', raddoppio dell'ex Parma nella ripresa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Lazio L8217aia Accoglie