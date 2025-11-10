Inter Lazio l’AIA accoglie positivamente il comunicato del club dopo le parole di Sarri
Inter News 24 Inter Lazio, l’AIA apprezza la presa di posizione della società biancoceleste dopo le frasi del tecnico su Inter-Lazio. Secondo quanto riportato da La Presse, la nota ufficiale con cui la Lazio ha chiarito la propria posizione in merito alle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro l’Inter è stata accolta favorevolmente dai vertici arbitrali. Le parole del tecnico biancoceleste, pronunciate nella sala stampa di San Siro, avevano infatti acceso il dibattito post-partita, soprattutto per un passaggio colorito: «Si sarebbe incazzato pure Padre Pio», aveva detto Sarri, riferendosi a un’ammonizione non inflitta a Lautaro Martinez per un fallo su Zaccagni. 🔗 Leggi su Internews24.com
