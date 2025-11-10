Inter Lazio il commento di Di Canio | L’Inter di Chivu ha perso un po’ di estetica ma ha trovato la concretezza che mancava

Inter Lazio, Di Canio ha analizzato il rendimento dell'Inter di Cristian Chivu nel big match andato in scena all'Olimpico questa sera. Le sue parole Nel corso del post partita su Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato il percorso dell'Inter di Cristian Chivu, attualmente capolista in Serie A a pari punti con la Roma.

Di Canio: “Inter? L’estetica si fotta! Sullo scudetto perso pensano di loro stessi che…” - Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio ... Si legge su fcinter1908.it

