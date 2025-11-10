Inter Lazio i 3 volti del primo posto dei nerazzurri | Chivu ha saputo raccogliere i pezzi del puzzle di Inzaghi distrutti dalla finale col PSG!

Inter News 24 Inter Lazio, i tre volti del primo posto dei nerazzurri: Chivu ha saputo raccogliere i pezzi del puzzle di Inzaghi! L’analisi di Sky Sport. L’Inter si gode il primato. La vittoria netta per 2-0 sulla Lazio ha proiettato la squadra nerazzurra in testa alla classifica, agganciando la Roma e scavalcando Milan e Napoli. Una serata di festa a San Siro, ma per l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, il merito principale non va solo ai marcatori. “Prima di Lautaro Martínez, la copertina è per Cristian Chivu “, ha dichiarato il giornalista, sottolineando l’impatto straordinario del tecnico romeno sulla panchina della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, i 3 volti del primo posto dei nerazzurri: Chivu ha saputo raccogliere i pezzi del puzzle di Inzaghi distrutti dalla finale col PSG!

Argomenti simili trattati di recente

Moviola Inter-Lazio: Manganiello insufficiente, male i cartellini e OFR sul 3-0 - facebook.com Vai su Facebook

? Le punte riprendono a segnare e l'Inter torna in vetta: Lautaro e Bonny stendono la Lazio e permettono ali nerazzurri di agganciare la Roma in testa alla classifica. ? @Beppeallegrini2 #InterLazio #SerieA - X Vai su X

Quando si gioca Inter - Lazio? - Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it scrive

Il gagliardetto dell'Inter - L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella ... Da sport.sky.it

Inter-Lazio, paradosso Var. Sei sostituzioni Roma? Cosa dice la Regola 3 - Lazio, rischio prova tv per Hojlund e sei sostituzioni Roma ... Segnala calciomercato.it