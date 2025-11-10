Inter Lazio i 3 volti del primo posto dei nerazzurri | Chivu ha saputo raccogliere i pezzi del puzzle di Inzaghi distrutti dalla finale col PSG!

Inter News 24 Inter Lazio, i tre volti del primo posto dei nerazzurri: Chivu ha saputo raccogliere i pezzi del puzzle di Inzaghi! L’analisi di Sky Sport. L’Inter si gode il primato. La vittoria netta per 2-0 sulla Lazio ha proiettato la squadra nerazzurra in testa alla classifica, agganciando la Roma e scavalcando Milan e Napoli. Una serata di festa a San Siro, ma per l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, il merito principale non va solo ai marcatori. “Prima di Lautaro Martínez, la copertina è per Cristian Chivu “, ha dichiarato il giornalista, sottolineando l’impatto straordinario del tecnico romeno sulla panchina della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

