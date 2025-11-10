Inter Lazio Chivu | Non facile mantenere questo atteggiamento giocando ogni tre giorni Lautaro trascinatore

La vittoria contro la Lazio regala ai nerazzurri il primato in classifica a pari punti con la Roma e la sensazione sempre più chiara di una squadra che ha trovato la sua piena maturità. Dopo il 2-0 ai biancocelesti, Cristian Chivu ha analizzato il momento magico dei suoi ai microfoni di DAZN, sottolineando la compattezza e la serenità del gruppo, ma anche la fame che spinge l’Inter a dominare ogni partita. Chivu elogia Lautaro: “Quando è sereno, trascina tutti”. Uno dei temi principali toccati dall’allenatore nerazzurro riguarda Lautaro Martinez, ancora decisivo e sempre più leader dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

TOCCO DI MANO DI DIMARCO E GOL ANNULLATO ALL'INTER #InterLazio - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Inter, Chivu: "La Lazio poteva metterci in difficoltà ma abbiamo capito cosa portare in campo" - Cristian Chivu, mister del club nerazzurro, si è espresso ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter- Secondo laziopress.it

Chivu: “Gruppo maturo. Acerbi? Ecco perché non ha giocato” - Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Inter e Lazio dell’undicesima giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa partita molto ... Segnala passioneinter.com

Chivu: “Lautaro un trascinatore. Derby? Ecco come la penso” - LAUTARO – “Sta facendo molto lavoro duro e si mette a disposizione del gruppo. Come scrive passioneinter.com