Inter Chivu si gode il primato | la battuta sul derby

Vittoria per 2-0 sulla Lazio e vetta della classifica, il tecnico analizza il successo e la crescita dei suoi: l’annuncio sulla stracittadina L’Inter ritrova il primato in classifica, grazie al successo per 2-0 sulla Lazio. Le reti di Lautaro Martinez e Bonny capitalizzano una ottima prestazione dei nerazzurri. Complimenti meritati per la squadra e per Cristian Chivu, che esprime tutta la sua soddisfazione nel post gara. Esaltando i suoi e allontanando per ora il pensiero del derby con il Milan. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ da parte del tecnico rumeno: “ Il ritorno al gol di Lautaro è la conseguenza del lavoro duro che sta facendo, della consapevolezza di essere un leader – ha affermato – Deve avere sempre questa serenità, sapere cosa può dare a questa squadra, è un trascinatore e lo fa con l’esempio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
