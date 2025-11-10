Inter Chivu risolleva la situazione dei nerazzurri Dove sta la strategia del tecnico? La situazione

Inter, Chivu risolleva completamente la situazione in casa nerazzurra dopo i problemi iniziali. Ecco la strategia L’Inter si gode la sosta con il sorriso e il primato in classifica. La vittoria per 2-0 contro la Lazio ha consolidato il percorso della squadra nerazzurra, capace di approfittare dei passi falsi di Milan e Napoli e di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Chivu risolleva la situazione dei nerazzurri. Dove sta la strategia del tecnico? La situazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio - facebook.com Vai su Facebook

.@Inter | Chivu: "Sono molto fiero di questi ragazzi" - X Vai su X

Inter, Chivu risolleva la situazione dei nerazzurri. Dove sta la strategia del tecnico? La situazione - L’Inter di Cristian Chivu sta crescendo: non solo nei risultati, ma nella consapevolezza di poter dettare i propri ritmi e affrontare ogni sfida con mentalità vincente. Si legge su calcionews24.com

Chivu-Inter, scudetto complicato? I nerazzurri devono risollevare la china post Napoli - La situazione La stagione della Inter sembra vivere un momento difficile sotto la guida di Cristian Chivu: dopo la sconfitta co ... calcionews24.com scrive

Union SG-Inter, Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO - Prosegue la striscia di successi consecutivi tra campionato e Champions League, dove i nerazzurri viaggiano a punteggio pieno dopo il ... Riporta sport.sky.it