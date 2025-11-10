Inter 2-0 Lazio Lautaro e Bonny firmano il sorpasso in vetta alla Serie A

L’Inter supera 2-0 la Lazio al Meazza nella serata di chiusura dell’undicesima giornata di Serie A: reti di Lautaro Martínez e Bonny, nerazzurri in vetta con 24 punti insieme alla Roma. Una partenza feroce, un pressing alto che non concede respiro. L’Inter di Cristian Chivu impone il ritmo già nei primi minuti, recupera palla alta e trova il vantaggio dopo appena 3’: Bastoni anticipa Isaksen, serve Lautaro Martínez che dal limite incrocia di destro e batte Provedel. Il Meazza esplode, la Lazio accusa il colpo ma reagisce con ordine. Zaccagni è il più attivo tra i biancocelesti; tuttavia l’Inter controlla ogni ripartenza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Inter 2-0 Lazio, Lautaro e Bonny firmano il sorpasso in vetta alla Serie A

