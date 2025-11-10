Intelligenza artificiale sui Mirage 2000 | così la Francia rilancia i suoi storici caccia

La Francia vuole dare una nuova vita ai suoi caccia Mirage 2000 e le sperimentazioni dell’Armata d’Aria e Spazio transalpina non cessano. Dopo aver iniziato a studiare la conversione degli aerei entrati in servizio a partire dagli Anni Ottanta in cacciatori di droni, un’altra frontiera, potenzialmente complementare a questa nuova funzione, è l’integrazione di design dell’Intelligenza artificiale con la sistematica di questa macchina aerea efficiente e dalla carriera lunga e consolidata. La Francia innova i suoi Mirage 2000. Lo ha confermato alla rivista Air Fan il generale Jerome Bellanger, capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, spiegando come nella revisione operativa del Mirage 2000, ritenuta necessaria per garantire un allungamento della sua carriera in servizio presso le armi della Republique, gli aggiornamenti più importanti non saranno di armamento ma di software. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Intelligenza artificiale sui Mirage 2000: così la Francia rilancia i suoi storici caccia

