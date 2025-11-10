Intelligenza artificiale medica più empatica del medico umano | la sorprendente verità

La mancanza di empatia nelle cure mediche è un lamento comune tra i pazienti, ma una serie di studi recenti suggerisce che la soluzione potrebbe provenire da dove meno ce lo aspettiamo: l’intelligenza artificiale. Analisi sistematiche di interazioni medico-paziente rivelano che chatbot basati su AI come ChatGPT vengono costantemente valutati come più empatici, comprensivi e chiari rispetto ai professionisti sanitari umani. Questo sorprendente vantaggio, emerso in 13 dei 15 studi esaminati, sta costringendo il settore medico a riconsiderare il ruolo dell’IA nell’assistenza patient-centered. Mind Captioning: l’intelligenza artificiale che descrive ciò che vediamo attraverso il cervello. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

