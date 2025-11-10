Intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione | verso una burocrazia intelligente e responsabile
La Legge 1322025 segna l’avvio dell’era dell’IA nella PA: tra sfide regolatorie, etiche e organizzative, l’obiettivo è coniugare innovazione, trasparenza e legalità per uno Stato moderno e giusto. Una trasformazione istituzionale, non solo tecnologica L’introduzione dell’intelligenza artific. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
