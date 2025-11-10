Inquinanti nelle acque | svolta grazie agli elettrodi

NELLA ZONA industriale di Ripatransone, piccolo comune dell’immediato entroterra del Piceno, operano importanti aziende di livello nazionale e internazionale che spaziano in un ampio ventaglio di specializzazioni. La Nyatec è un punto di riferimento per le ditte che hanno bisogno di trattare acque reflue con impiego di particolari prodotti chimici. Il Core business è la produzione di antischiuma (siliconici, non siliconici, a base di acqua e a base di solventi). Mario Massucci (nella foto in alto), lei è uno dei due soci dell’azienda. Quali sono i prodotti innovativi della Nyatec? "Al momento i nostri prodotti di punta sono gli antischiuma che vengono applicati nei vari settori industriali dove la formazione di schiuma rappresenta un problema per la produzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

