Un miglior incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche grazie al maggior utilizzo dell'Intelligenza artificiale. E poi più iscritti e più posizioni aperte. Nel 2026 si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inps, si rafforza la piattaforma: dal 2026 più iscritti e posizioni aperte. Tutte le novità