Inner wheel di Arezzo fa una donazione per la scuola di Badia Prataglia l' unica nel parco delle Foreste casentinesi

Arezzo, 10 novembre 2025 – Inner Wheel club di Arezzo farà - riconosciuto il ruolo delle piccole scuole di montagna, che rappresentano un importante riferimento per le comunità di chi in questi piccoli borghi vive e lavora - una donazione in denaro al parco nazionale delle Foreste casentinesi. Mercoledi 12 novembre il direttore del Parco farà una presentazione dell'area protetta presso la sede dell'associazione, ad Arezzo, e in quella occasione, verrà formalizzata la donazione. La scuola di Badia Prataglia ha manifestato la necessità di un sostegno nella predisposizione dell’offerta formativa dei ragazzi iscritti e, in particolar modo, per l’organizzazione dell’attività pomeridiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

