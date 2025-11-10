Inizio flop per la Linea 7 | Non è collegata al resto della città |VIDEO

Napolitoday.it | 10 nov 2025

Non un inizio col botto per la Linea 7 della metropolitana di Napoli. Solo poche decine di studenti hanno scelto di utilizzare i treni della nuova tratta targata Eav, attiva da oggi, 10 novembre. Nelle due ore che le telecamere di NapoliToday hanno presenziato all'esterno dell'uscita situata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

