Inizio flop per la Linea 7 | Non è collegata al resto della città |VIDEO
Non un inizio col botto per la Linea 7 della metropolitana di Napoli. Solo poche decine di studenti hanno scelto di utilizzare i treni della nuova tratta targata Eav, attiva da oggi, 10 novembre. Nelle due ore che le telecamere di NapoliToday hanno presenziato all'esterno dell'uscita situata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Metro Linea 7, ecco la stazione della conoscenza firmata da Anish Kapoor - Oggi a presentarla alla città, insieme al governatore Vincenzo De Luca, c’era Anish Kapoor, l’autore del progetto, con un tour per ... Lo riporta rainews.it