Non si fermano polemiche sui presunti ormeggi irregolari dell'imbarcazione del candidato del centrosinistra alla Regione Campania Roberto Fico. Già qualche giorno fa era spuntato il sospetto che la barca fosse stata ormeggiata abusivamente nel porto militare di Nisida. "Indovinate di chi è questo “gozzo” ora ormeggiato a Procida?", chiede ironicamente il senatore campano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone in un post su Facebook in cui pubblica anche la foto della barca. "È uno sciallino 34 piedi che può ospitare comodamente 4 persone a dormire, il costo è di circa 500 mila euro ma da usato comunque occorrerebbero non meno di 150 mila euro", scrive il parlamentare meloniano che, poi, conclude con altrettanta ironia: "Vi fornisco un aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Indovinate di chi è questo ‘gozzo’...": nuove ombre sulla presunta barca di Fico