Individuato l' elicottero caduto tra le Marche e la Toscana | è completamente distrutto due morti

È stato trovato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. La carcassa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

