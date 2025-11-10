Individuato l' elicottero caduto tra le Marche e la Toscana | è completamente distrutto due morti

È stato trovato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato.

