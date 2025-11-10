Individuati i resti dell’elicottero precipitato tra Toscana e Marche

Sono stati individuati in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio i resti dell’elicottero scomparso dai radar nel pomeriggio del 9 novembre, mentre volava sull’ Alpe della Luna, al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Arezzo. Il mezzo, che non è stato ancora raggiunto, è distrutto e bruciato. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, c’erano due persone: Mario Paglicci, imprenditore di un’azienda aretina orafa, e l’amico Fulvio Casini, di Sinalunga (Siena). Erano partiti dall’aeroporto ‘Giovanni Nicelli’, al Lido di Venezia, con destinazione l’aviosuperficie ‘Serristori’ di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

