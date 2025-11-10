India un’auto esplode vicino al Forte rosso di Delhi | almeno otto i morti – Il video

È di otto morti e almeno tre feriti il bilancio delle vittime riportato dal Times of India per l’esplosione di un’auto a Dehli, in India, nelle vicinanze della stazione metro situata presso il Forte rosso della città. Le cause della deflagrazione non sono ancora chiare, ma le fiamme sviluppate hanno raggiunto almeno altri tre o quattro veicoli. Per questo motivo le autorità hanno dato ordine di elevare il livello di allerta per la sicurezza in tutta la zona, in particolare per quanto riguarda aree come i luoghi di culto. La dinamica dell’esplosione. Per sedare le fiamme e soccorrere i feriti sul posto sono giunte sette autopompe dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Open.online