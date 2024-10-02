Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Theo Hernandez torna al Milan, messaggio chiaro! Rafa Leao rinnova pianetamilan.it
Finlandia, “non votare alle elezioni aumenta le probabilità di morte del 73% negli uomini, 63% tra le donne” ... ilgiornaleditalia.it
Elicottero precipitato nell’aretino, ritrovato carbonizzato: due amici uniti dalla passione per il volo notizieaudaci.it
India, auto esplode vicino a Forte rosso a Nuova Delhi: 8 morti ildifforme.it
Il Commissario Ricciardi 3: stasera su Rai 1 comincia, con un Natale rosso sangue, la terza stagione comingsoon.it
ATP Finals, Musetti sconfitto all'esordio da un Fritz in gran forma gazzettadelsud.it
Pensione di vecchiaia a 71 anni per chi perde quella a 67: a chi spetta e come
Il sistema previdenziale contributivo puro prevede la possibilità di andare in pensione di vecchiai... ► lettera43.it
Oscar Isaac parla del ritorno in star wars e della reazione dei fan contro Disney
Del crescente interesse per il franchise di Star Wars si discute anche in ambito cinematografico e ... ► jumptheshark.it
Lautaro Inter, il Toro risponde presente e zittisce le critiche: derby col Milan? Avrà una settimana intera per…
di Redazione Inter News 24Lautaro Inter, il Toro risponde presente e zittisce le critiche: derby col... ► internews24.com
Pierina Paganelli, il figlio Giacomo Saponi ai giudici: “Manuela Bianchi una manipolatrice”
“È stato un bel saluto perché ci siamo abbracciati”. È il giorno delle testimonianze dei figli di P... ► ilfattoquotidiano.it
Consiglio sulla sicurezza, polemiche e richieste: "Città insicura e la giunta Salis si volta dall'altra parte"
Con ben 43 ordini del giorno, la settimana politica di Genova è iniziata con un consiglio comunale... ► genovatoday.it
Dibattiti, sport e musica danno il via a "Voci plurali", il festival che promuove la parità di genere
Torna a Cesena il festival "Voci plurali", promosso da Limo Aps e dedicato alla parità di genere, ... ► cesenatoday.it
Calcio: Gasparri, 'Meloni sempre stata romanista, andavamo allo stadio insieme'
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Se è vero che Giorgia Meloni in passato è stata tifosa della Lazio? “No,... ► iltempo.it
Sinner vuole un bene dell’anima a Cahill: le immagini catturano un gesto di infinita tenerezza
Il rapporto tra Jannik Sinner e Darren Cahill è più di quello tra un giocatore e il suo coach: imma... ► fanpage.it
Tredici imprese e 265 milioni di fatturato, l’Umbria nautical cluster a vele spiegate verso il futuro
L’Umbria consolida la propria presenza nel panorama internazionale della nautica di lusso con la c... ► ternitoday.it
Francis Ford Coppola oltre agli orologi mette all'asta anche un'isola
Per recuperare i soldi persi con Megalopolis, Francis Ford Coppola ha deciso di vendere all'asta alc... ► comingsoon.it
Al via i lavori per il nuovo parcheggio di via Turi D’Agostino ad Aci Catena
Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Turi D’Agos... ► cataniatoday.it
Luca Napolitano nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services
Stellantis ha annunciato la nomina di Luca Napolitano, che sarà nuovo Head of Stellantis &You S... ► lettera43.it
Rapina ai quotidiani, Barone (Lega): “Attacco a libertà di stampa, si faccia luce su accaduto”
Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo solidarietà e vicinanza alle redazioni de Il Sannio Quot... ► anteprima24.it
Maria De Filippi fa una sfuriata contro Rocco e Cinzia a UeD: “Siete d’accordo”
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una bella sfuriata da parte di Maria De Filippi.... ► tutto.tv
Finlandia, “non votare alle elezioni aumenta le probabilità di morte del 73% negli uomini, 63% tra le donne” – LO STUDIO dell’Università di Helsinky
Lo studio, realizzato dall’Università di Helsinki e pubblicato sul Journal of Epidemiology & C... ► ilgiornaleditalia.it
Infortunio Dovbyk, che tegola per Gasperini! Quante partite salterà l’attaccante giallorosso e chi giocherà al suo posto? Le possibili soluzioni
Infortunio Dovbyk: l’attaccante costretto allo stop per una lesione muscolare, Gasperini perde il s... ► calcionews24.com
Il prossimo film sugli avengers di marvel focus su un eroe chiave e la nuova trama sorprende
Il panorama cinematografico Marvel si appresta a presentare il suo prossimo film degli Avengers, il... ► jumptheshark.it
Disabilità a scuola e docente di sostegno specializzato: il tribunale chiarisce
Tempo di lettura: 3 minutiPuò un genitore di un alunno disabile di un istituto paritario chiedere... ► anteprima24.it
Azione presenta “Il futuro del verde a Roma”: le 10 proposte per parchi più sicuri e curati
Roma, 10 novembre 2025 – Presentato oggi il piano di Azione per “Il futuro del verde a Roma”, 10 pr... ► ilfaroonline.it
Piana di Catania, ultimati 25 chilometri di nuove condotte idriche
Dopo l’attivazione della Bicocca-Catenanuova, arriva un altro tassello nell’ambito degli intervent... ► cataniatoday.it
Sasso (Lega): “Disegno di legge blocca ideologia gender a scuola, famiglie devono essere informate su contenuti didattici”
Il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura e relatore del ddl Valditar... ► orizzontescuola.it
ATP Finals, Musetti sconfitto all'esordio da un Fritz in gran forma
Debutto doloroso per Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. Contro Taylor Fritz, numero 6 del mo... ► gazzettadelsud.it
Perché i nuovi sottomarini pakistani cambiano gli equilibri dell’Indo Med
La flotta di sottomarini della classe Hangor, basata sul collaudato progetto cinese Yuan Type 39B, ... ► formiche.net
Roma, funerali di Peppe Vessicchio: l'arrivo del feretro
Il feretro del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra, è arrivato alla Chiesa degli... ► tg24.sky.it
Charly Metonyekpon, l'impresa dopo il dramma: perde la sorella, ma sale sul ring e batte il venezuelano Josè Rivas
OSIMO – Contro tutto e contro tutti. Charly Metonyekpon si conferma campione Ibf Internazionale sc... ► anconatoday.it
"Non intascò nessuna tangente": dopo cinque anni assolto un funzionario regionale
Era finito agli arresti domiciliari - e lì era rimasto per nove mesi - perché da funzionario regio... ► palermotoday.it
L’ASL NA2 Nord inaugura il nuovo centro di accoglienza e ascolto a bassa soglia nei locali della Parrocchia San Pio X
Un nuovo spazio di accoglienza per chi vive ai margini: è stato inaugurato a Giugliano, nei locali ... ► teleclubitalia.it
Colleferro. È iniziato a novembre l’Anno Accademico 2025 26 dell’Accademia Musicale “Ars Nova”
Cronache Cittadine A COLLEFERRO dal 1997 l’Accademia Musicale Ars Nova è il centro di Formazione Mu... ► cronachecittadine.it
Scappava dalle gang, giocava scalzo in strada, poi ha vinto tutto: Kolbe, il folletto del Sudafrica
Atteso protagonista sabato a Torino contro l'Italia. Gli dicevano che era troppo piccolo per fare l’... ► gazzetta.it
Concorsi operatori del ministero dei Trasporti per 24 posti: cosa sapere
Sono a disposizione degli interessati poco più di dieci giorni di tempo per inviare la domanda di c... ► lettera43.it
“Conte, prendilo”: McTominay suggerisce il nuovo colpo al Napoli
Quando a sponsorizzare un acquisto è il leader tecnico della squadra e l’MVP in carica della Serie ... ► napolissimo.it
Osimo 1975: la firma che chiuse la questione di Trieste
Il testo del prof Raoul Pupo, storico italiano già professore di Storia contemporanea all'Universit... ► laverita.info
Un’altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane
La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo controllo nel mercato ittici di Mugnano, dove era già ... ► fanpage.it
Scuola, presidio davanti alla Prefettura. “Stop agli accorpamenti” \ VIDEO
Un presidio davanti alla prefettura di Firenze per chiedere al governo di ritirare il piano degli ... ► firenzetoday.it
Unesco, arriva il primo sì alla cucina italiana come patrimonio culturale dell'umanità
La cucina italiana ha ricevuto il primo via libera alla candidatura come patrimonio culturale immat... ► ilgiornale.it
Esame di maturità 2025/2026: domanda candidati interni ed esterni entro 12 dicembre, abbreviazione per merito entro 2 febbraio 2026
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota che disciplina i termini e le modalit... ► orizzontescuola.it
Lega, Zaia sulle dichiarazioni di Vannacci: “Militante come tutti, regole chiare anche per lui”
Continua il trambusto nella Lega dopo le dichiarazioni del vicesegretario del Carroccio, Roberto Va... ► lapresse.it
“Diddy si è messo a creare alcolici illegali in carcere con Fanta, zucchero e mele” Il portavoce del cantante smentisce: “Combs non ha violato nessuna regola”
Ennesima grana per Sean Combs, in arte Diddy. Il produttore americano, già condannato lo scorso lug... ► ilfattoquotidiano.it
Campania: Vietri (FdI), 'Fico prende distanze da De Luca su ecoballe?'
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Le ecoballe sono uno dei simboli giù evidenti del fallimento di De Luc... ► iltempo.it
Castelluccio dei Sauri senza acqua da due giorni, lavori in corso per riparare la condotta: "Il danno è serio"
Proseguono i disagi nel comune di Castelluccio dei Sauri, dove dalla sera di sabato 9 novembre, la... ► foggiatoday.it
Hernanes e la sua teoria sul periodo buio della Juventus: «Ecco cosa manca alla società bianconera»
di Redazione JuventusNews24Hernanes e la sua teoria sul periodo buio della Juventus: «Ecco cosa manc... ► juventusnews24.com
Scontro sulla manovra di bilancio 2025
Tra slogan sul ceto medio e silenzi sulle vere disuguaglianze, il dibattito sulla manovra di bilanc... ► metropolitanmagazine
Come è stato configurato derry per la seconda e terza stagione
L’universo della serie televisiva It: Welcome to Derry si arricchisce di dettagli importanti attrav... ► jumptheshark.it
La figlia di Peppe Vessicchio: “Siamo sconvolti. La sera prima di morire mi ha detto ‘Stai serena, torno a casa’”
Intercettata dalle telecamere de La volta buona poco prima del funerale, Alessia, la figlia di Pepp... ► tpi.it
Women’s Champions League, verso Roma Femminile Valerenga: le parole di Rossettini in conferenza
Riprendersi dalla pesante sconfitta con la Fiorentina e cominciare a raccogliere punti in Europa. Q... ► sololaroma.it
Teatro Dal Verme: dalla Regione un milione per opere di manutenzione
Milano, 10 novembre 2025 – Un milione per i lavori di manutenzione urgente al teatro Dal Verme. Son... ► ilgiorno.it
Quattro giorni di divieti in piazza Duca degli Abruzzi per la rimozione del distributore Ip
La bruttura va via e per piazza Duca degli Abruzzi a Pescara è una liberazione. Da tempo seguo que... ► ilpescara.it
Il videogioco più amato ora in versione reality show: quando arriva su Netflix
Netflix annuncia un reality competitivo ispirato a Overcooked, in collaborazione con A24 e gli auto... ► screenworld.it
Fiorello si commuove in diretta a La Pennicanza: “Quante ne abbiamo fatte insieme”
Fiorello e Fabrizio Biggio non potevano non aprire la nuova settimana de La Pennicanza con un ricor... ► dilei.it
La Rettrice Maria Moreno: “Unisannio è una comunità laica e aperta”
Tempo di lettura: 2 minutiA una settimana dal suo insediamento, la Rettrice dell’Università degli... ► anteprima24.it
Intossicato dal monossido, morto un uomo a Remanzacco
Un residente di Remanzacco di 82 anni è stato trovato morto oggi, lunedì 10 novembre, a casa sua, ... ► udinetoday.it
Lorenzo Musetti a corto di energie: netta vittoria per Taylor Fritz alle ATP Finals
Un’ora e 42 minuti serve a Taylor Fritz per battere Lorenzo Musetti nel match d’esordio delle ATP F... ► oasport.it
“Mamma ho perso l’aereo” torna al cinema dopo 35 anni: le date
Roma, 10 novembre 2025 – A 35 anni dall’uscita torna al cinema dal 4 al 10 dicembre “Mamma ho perso... ► ilfaroonline.it
Milly Carlucci: "Vi svelo chi è la vera rivelazione di quest'anno a Ballando con le Stelle"
Essere presenti alla settima puntata di Ballando con le Stelle ha permesso, a noi de ilGiornale.it,... ► ilgiornale.it
Settimana di musica e divertimento al P1 di Abano terme: dal latino al “Remember angelo rosa”
Settimana esplosiva al P1 di via Giusti ad Abano Terme, con tre serate dedicate alla musica, al ba... ► padovaoggi.it
La Pennicanza: Fiorello Celebra Peppe Vessicchio con Emozione e Musica
Fiorello, visibilmente commosso, rende omaggio all'amico Peppe Vessicchio durante l'evento La Penni... ► donnemagazine.it
Atp Finals, debutto amaro per Musetti: Fritz vince in due set
Ha davvero opposto poca resistenza, Lorenzo Musetti, al suo avversario Taylor Fritz che vince 6-3, ... ► ilgiornale.it
Va a fare una passeggiata, ma non torna per pranzo. La moglie lo cerca e lo trova morto
Un pomeriggio che doveva trascorrere nella tranquillità della quotidianità si è trasformato in trag... ► caffeinamagazine.it
Salerno, la nave da crociera "Mein Schiff 5" è attraccata alla Stazione Marittima
Al Terminal Crociere Zaha Hadid stamattina ha attraccato la Mein Schiff 5, nave da crociera della ... ► salernotoday.it
Perché i taroz meritano un posto tra i grandi piatti di montagna
Rappresenta perfettamente la filosofia della cucina alpina: ingredienti locali, stagionalità, prepar... ► gamberorosso.it
Tennis, ‘Flavia a NY – 10 anni dopo’: il docufilm Sky Sport sul trionfo americano di Pennetta
Milano, 10 novembre – Una nuova produzione originale Sky Sport per celebrare una campionessa autrice... ► sport.quotidiano.net
Difesa, Mattarella convoca Consiglio Supremo
"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al ... ► iltempo.it