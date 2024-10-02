Scappava dalle gang, giocava scalzo in strada, poi ha vinto tutto: ...Lautaro Inter, il Toro risponde presente e zittisce le critiche: ...Hernanes e la sua teoria sul periodo buio della Juventus: «Ecco cosa ...Sicilia, la giunta Schifani revoca assessori della Democrazia ...Pensione di vecchiaia a 71 anni per chi perde quella a 67: a chi ...Concorsi operatori del ministero dei Trasporti per 24 posti: cosa ...Lega, Zaia sulle dichiarazioni di Vannacci: “Militante come tutti, ...Francia, Sarkozy lascia il carcereIl tartufo di San Miniato è una stella internazionale: sarà 'ospite ...Pasolini "supergiornalista". conversazione con Gianluigi Simonetti ...Energia, la giunta Schifani approva il nuovo Piano regionaleFabio Bui: «Cicloturismo sostenibile, il Veneto può essere la prima ...Raffica di sanzioni dei Nas: controllate 49 attivitàSettimana di musica e divertimento al P1 di Abano terme: dal latino ...“Il salotto musicale di Palazzo Sambonifacio” ospita la pianista ...Castelluccio dei Sauri senza acqua da due giorni, lavori in corso per ...Cataneo passa all’opposizione e sbatte la porta al campo largo: "Qui ...Dal ricettario di nonna Leonetta alle barrique: il liquore mugellano ...Scuola, presidio davanti alla Prefettura. “Stop agli accorpamenti” \ ...Dibattiti, sport e musica danno il via a "Voci plurali", il festival ...Opposizione a Mercato Saraceno, Bernabini capogruppo: Manducchi entra ...Al via i lavori per il nuovo parcheggio di via Turi D’Agostino ad Aci ...Piana di Catania, ultimati 25 chilometri di nuove condotte idricheVia i servizi socio-educativi per i minori: inclusione ed educazione ...Schianto sulla Provinciale, consigliere comunale feritoAl via la seconda edizione di Capua il Luogo della Lingua JuniorTirocinanti vulnerabili, continuità e rispetto del diritto al lavoro: ...Stasera bellissimo bacio della Luna a Giove: a che ora e come vederlo ...Perché i taroz meritano un posto tra i grandi piatti di montagnaFondazione Humanitas Sicilia premia la ricerca dell’Isola under 40Finlandia, “non votare alle elezioni aumenta le probabilità di morte ...Schlein attacca Garante per la privacy dopo servizi di Report: "Va ...Il videogioco più amato ora in versione reality show: quando arriva ...La figlia di Vessicchio piange disperata in tv e commuove tutti: ...Il linguaggio della moda: quando lo stile diventa raccontoLa Pennicanza: Fiorello Celebra Peppe Vessicchio con Emozione e MusicaPerché i nuovi sottomarini pakistani cambiano gli equilibri ...La classifica del girone di Musetti alle ATP Finals: perché da de ...LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la finale della ...Stefano De Martino infastidito. Pensione di vecchiaia a 71 anni per chi perde quella a 67: a chi spetta e come

Il sistema previdenziale contributivo puro prevede la possibilità di andare in pensione di vecchiai... ► lettera43.it

Oscar Isaac parla del ritorno in star wars e della reazione dei fan contro Disney

Del crescente interesse per il franchise di Star Wars si discute anche in ambito cinematografico e ... ► jumptheshark.it

Lautaro Inter, il Toro risponde presente e zittisce le critiche: derby col Milan? Avrà una settimana intera per…

di Redazione Inter News 24Lautaro Inter, il Toro risponde presente e zittisce le critiche: derby col... ► internews24.com

Pierina Paganelli, il figlio Giacomo Saponi ai giudici: “Manuela Bianchi una manipolatrice”

“È stato un bel saluto perché ci siamo abbracciati”. È il giorno delle testimonianze dei figli di P... ► ilfattoquotidiano.it

Consiglio sulla sicurezza, polemiche e richieste: "Città insicura e la giunta Salis si volta dall

Con ben 43 ordini del giorno, la settimana politica di Genova è iniziata con un consiglio comunale... ► genovatoday.it

Dibattiti, sport e musica danno il via a "Voci plurali", il festival che promuove la parità di genere

Torna a Cesena il festival "Voci plurali", promosso da Limo Aps e dedicato alla parità di genere, ... ► cesenatoday.it

Calcio: Gasparri,

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Se è vero che Giorgia Meloni in passato è stata tifosa della Lazio? “No,... ► iltempo.it

Sinner vuole un bene dell’anima a Cahill: le immagini catturano un gesto di infinita tenerezza

Il rapporto tra Jannik Sinner e Darren Cahill è più di quello tra un giocatore e il suo coach: imma... ► fanpage.it

Tredici imprese e 265 milioni di fatturato, l’Umbria nautical cluster a vele spiegate verso il futuro

L’Umbria consolida la propria presenza nel panorama internazionale della nautica di lusso con la c... ► ternitoday.it

Francis Ford Coppola oltre agli orologi mette all

Per recuperare i soldi persi con Megalopolis, Francis Ford Coppola ha deciso di vendere all'asta alc... ► comingsoon.it

Al via i lavori per il nuovo parcheggio di via Turi D’Agostino ad Aci Catena

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Turi D’Agos... ► cataniatoday.it

Luca Napolitano nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services

Stellantis ha annunciato la nomina di Luca Napolitano, che sarà nuovo Head of Stellantis &You S... ► lettera43.it

Rapina ai quotidiani, Barone (Lega): “Attacco a libertà di stampa, si faccia luce su accaduto”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo solidarietà e vicinanza alle redazioni de Il Sannio Quot... ► anteprima24.it

Maria De Filippi fa una sfuriata contro Rocco e Cinzia a UeD: “Siete d’accordo”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una bella sfuriata da parte di Maria De Filippi.... ► tutto.tv

Finlandia, “non votare alle elezioni aumenta le probabilità di morte del 73% negli uomini, 63% tra le donne” – LO STUDIO dell’Università di Helsinky

Lo studio, realizzato dall’Università di Helsinki e pubblicato sul Journal of Epidemiology & C... ► ilgiornaleditalia.it

Infortunio Dovbyk, che tegola per Gasperini! Quante partite salterà l’attaccante giallorosso e chi giocherà al suo posto? Le possibili soluzioni

Infortunio Dovbyk: l’attaccante costretto allo stop per una lesione muscolare, Gasperini perde il s... ► calcionews24.com

Il prossimo film sugli avengers di marvel focus su un eroe chiave e la nuova trama sorprende

Il panorama cinematografico Marvel si appresta a presentare il suo prossimo film degli Avengers, il... ► jumptheshark.it

Disabilità a scuola e docente di sostegno specializzato: il tribunale chiarisce

Tempo di lettura: 3 minutiPuò un genitore di un alunno disabile di un istituto paritario chiedere... ► anteprima24.it

Azione presenta “Il futuro del verde a Roma”: le 10 proposte per parchi più sicuri e curati

Roma, 10 novembre 2025 – Presentato oggi il piano di Azione per “Il futuro del verde a Roma”, 10 pr... ► ilfaroonline.it

Piana di Catania, ultimati 25 chilometri di nuove condotte idriche

Dopo l’attivazione della Bicocca-Catenanuova, arriva un altro tassello nell’ambito degli intervent... ► cataniatoday.it

Sasso (Lega): “Disegno di legge blocca ideologia gender a scuola, famiglie devono essere informate su contenuti didattici”

Il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura e relatore del ddl Valditar... ► orizzontescuola.it

ATP Finals, Musetti sconfitto all

Debutto doloroso per Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. Contro Taylor Fritz, numero 6 del mo... ► gazzettadelsud.it

Perché i nuovi sottomarini pakistani cambiano gli equilibri dell’Indo Med

La flotta di sottomarini della classe Hangor, basata sul collaudato progetto cinese Yuan Type 39B, ... ► formiche.net

Roma, funerali di Peppe Vessicchio: l

Il feretro del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra, è arrivato alla Chiesa degli... ► tg24.sky.it

Charly Metonyekpon, l

OSIMO – Contro tutto e contro tutti. Charly Metonyekpon si conferma campione Ibf Internazionale sc... ► anconatoday.it

"Non intascò nessuna tangente": dopo cinque anni assolto un funzionario regionale

Era finito agli arresti domiciliari - e lì era rimasto per nove mesi - perché da funzionario regio... ► palermotoday.it

L’ASL NA2 Nord inaugura il nuovo centro di accoglienza e ascolto a bassa soglia nei locali della Parrocchia San Pio X

Un nuovo spazio di accoglienza per chi vive ai margini: è stato inaugurato a Giugliano, nei locali ... ► teleclubitalia.it

Colleferro. È iniziato a novembre l’Anno Accademico 2025 26 dell’Accademia Musicale “Ars Nova”

Cronache Cittadine A COLLEFERRO dal 1997 l’Accademia Musicale Ars Nova è il centro di Formazione Mu... ► cronachecittadine.it

Scappava dalle gang, giocava scalzo in strada, poi ha vinto tutto: Kolbe, il folletto del Sudafrica

Atteso protagonista sabato a Torino contro l'Italia. Gli dicevano che era troppo piccolo per fare l’... ► gazzetta.it

Concorsi operatori del ministero dei Trasporti per 24 posti: cosa sapere

Sono a disposizione degli interessati poco più di dieci giorni di tempo per inviare la domanda di c... ► lettera43.it

“Conte, prendilo”: McTominay suggerisce il nuovo colpo al Napoli

Quando a sponsorizzare un acquisto è il leader tecnico della squadra e l’MVP in carica della Serie ... ► napolissimo.it

Osimo 1975: la firma che chiuse la questione di Trieste

Il testo del prof Raoul Pupo, storico italiano già professore di Storia contemporanea all'Universit... ► laverita.info

Un’altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane

La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo controllo nel mercato ittici di Mugnano, dove era già ... ► fanpage.it

Scuola, presidio davanti alla Prefettura. “Stop agli accorpamenti” \ VIDEO

Un presidio davanti alla prefettura di Firenze per chiedere al governo di ritirare il piano degli ... ► firenzetoday.it

Unesco, arriva il primo sì alla cucina italiana come patrimonio culturale dell

La cucina italiana ha ricevuto il primo via libera alla candidatura come patrimonio culturale immat... ► ilgiornale.it

Esame di maturità 2025/2026: domanda candidati interni ed esterni entro 12 dicembre, abbreviazione per merito entro 2 febbraio 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota che disciplina i termini e le modalit... ► orizzontescuola.it

Lega, Zaia sulle dichiarazioni di Vannacci: “Militante come tutti, regole chiare anche per lui”

Continua il trambusto nella Lega dopo le dichiarazioni del vicesegretario del Carroccio, Roberto Va... ► lapresse.it

“Diddy si è messo a creare alcolici illegali in carcere con Fanta, zucchero e mele” Il portavoce del cantante smentisce: “Combs non ha violato nessuna regola”

Ennesima grana per Sean Combs, in arte Diddy. Il produttore americano, già condannato lo scorso lug... ► ilfattoquotidiano.it

Campania: Vietri (FdI),

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Le ecoballe sono uno dei simboli giù evidenti del fallimento di De Luc... ► iltempo.it

Castelluccio dei Sauri senza acqua da due giorni, lavori in corso per riparare la condotta: "Il danno è serio"

Proseguono i disagi nel comune di Castelluccio dei Sauri, dove dalla sera di sabato 9 novembre, la... ► foggiatoday.it

Hernanes e la sua teoria sul periodo buio della Juventus: «Ecco cosa manca alla società bianconera»

di Redazione JuventusNews24Hernanes e la sua teoria sul periodo buio della Juventus: «Ecco cosa manc... ► juventusnews24.com

Scontro sulla manovra di bilancio 2025

Tra slogan sul ceto medio e silenzi sulle vere disuguaglianze, il dibattito sulla manovra di bilanc... ► metropolitanmagazine

Come è stato configurato derry per la seconda e terza stagione

L’universo della serie televisiva It: Welcome to Derry si arricchisce di dettagli importanti attrav... ► jumptheshark.it

La figlia di Peppe Vessicchio: “Siamo sconvolti. La sera prima di morire mi ha detto ‘Stai serena, torno a casa’”

Intercettata dalle telecamere de La volta buona poco prima del funerale, Alessia, la figlia di Pepp... ► tpi.it

Women’s Champions League, verso Roma Femminile Valerenga: le parole di Rossettini in conferenza

Riprendersi dalla pesante sconfitta con la Fiorentina e cominciare a raccogliere punti in Europa. Q... ► sololaroma.it

Teatro Dal Verme: dalla Regione un milione per opere di manutenzione

Milano, 10 novembre 2025 – Un milione per i lavori di manutenzione urgente al teatro Dal Verme. Son... ► ilgiorno.it

Quattro giorni di divieti in piazza Duca degli Abruzzi per la rimozione del distributore Ip

La bruttura va via e per piazza Duca degli Abruzzi a Pescara è una liberazione. Da tempo seguo que... ► ilpescara.it

Il videogioco più amato ora in versione reality show: quando arriva su Netflix

Netflix annuncia un reality competitivo ispirato a Overcooked, in collaborazione con A24 e gli auto... ► screenworld.it

Fiorello si commuove in diretta a La Pennicanza: “Quante ne abbiamo fatte insieme”

Fiorello e Fabrizio Biggio non potevano non aprire la nuova settimana de La Pennicanza con un ricor... ► dilei.it

La Rettrice Maria Moreno: “Unisannio è una comunità laica e aperta”

Tempo di lettura: 2 minutiA una settimana dal suo insediamento, la Rettrice dell’Università degli... ► anteprima24.it

Intossicato dal monossido, morto un uomo a Remanzacco

Un residente di Remanzacco di 82 anni è stato trovato morto oggi, lunedì 10 novembre, a casa sua, ... ► udinetoday.it

Lorenzo Musetti a corto di energie: netta vittoria per Taylor Fritz alle ATP Finals

Un’ora e 42 minuti serve a Taylor Fritz per battere Lorenzo Musetti nel match d’esordio delle ATP F... ► oasport.it

“Mamma ho perso l’aereo” torna al cinema dopo 35 anni: le date

Roma, 10 novembre 2025 – A 35 anni dall’uscita torna al cinema dal 4 al 10 dicembre “Mamma ho perso... ► ilfaroonline.it

Milly Carlucci: "Vi svelo chi è la vera rivelazione di quest

Essere presenti alla settima puntata di Ballando con le Stelle ha permesso, a noi de ilGiornale.it,... ► ilgiornale.it

Settimana di musica e divertimento al P1 di Abano terme: dal latino al “Remember angelo rosa”

Settimana esplosiva al P1 di via Giusti ad Abano Terme, con tre serate dedicate alla musica, al ba... ► padovaoggi.it

La Pennicanza: Fiorello Celebra Peppe Vessicchio con Emozione e Musica

Fiorello, visibilmente commosso, rende omaggio all'amico Peppe Vessicchio durante l'evento La Penni... ► donnemagazine.it

Atp Finals, debutto amaro per Musetti: Fritz vince in due set

Ha davvero opposto poca resistenza, Lorenzo Musetti, al suo avversario Taylor Fritz che vince 6-3, ... ► ilgiornale.it

Va a fare una passeggiata, ma non torna per pranzo. La moglie lo cerca e lo trova morto

Un pomeriggio che doveva trascorrere nella tranquillità della quotidianità si è trasformato in trag... ► caffeinamagazine.it

Salerno, la nave da crociera "Mein Schiff 5" è attraccata alla Stazione Marittima

Al Terminal Crociere Zaha Hadid stamattina ha attraccato la Mein Schiff 5, nave da crociera della ... ► salernotoday.it

Perché i taroz meritano un posto tra i grandi piatti di montagna

Rappresenta perfettamente la filosofia della cucina alpina: ingredienti locali, stagionalità, prepar... ► gamberorosso.it

Tennis, ‘Flavia a NY – 10 anni dopo’: il docufilm Sky Sport sul trionfo americano di Pennetta

Milano, 10 novembre – Una nuova produzione originale Sky Sport per celebrare una campionessa autrice... ► sport.quotidiano.net

Difesa, Mattarella convoca Consiglio Supremo

"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al ... ► iltempo.it