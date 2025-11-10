Incubo a Fidenza | pesta a sangue un passante lo chiude nell’auto e poi lo costringe a fare un prelievo al bancomat | arrestato

La Procura, dopo le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza, ha chiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale, una misura cautelare a carico di un 38enne, arrestato per estorsione e rapina, aggravati dall’aver provocato lesioni alla vittima, commessi a Fidenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it