Incubo a Fidenza | pesta a sangue un passante lo chiude nell’auto e poi lo costringe a fare un prelievo al bancomat | arrestato
La Procura, dopo le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza, ha chiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale, una misura cautelare a carico di un 38enne, arrestato per estorsione e rapina, aggravati dall’aver provocato lesioni alla vittima, commessi a Fidenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
! Sabato 8 novembre| ? dalle 18:00 Sabato 8 novembre al Bronson Cafè arrivano gli amici di Birra Toccalmatto da Fidenza (PR)! Nato nel 2008 dal sogno di Bruno Carilli, Toccalmatto è u - facebook.com Vai su Facebook
Notte da incubo a Marina. Ragazzo pestato a sangue in mezzo a decine di persone - Dopo la denuncia di due violenze sessuali che si sono consumate nei giorni scorsi in due punti diversi della spiaggia della frazione, nella notte tra ... Come scrive lanazione.it