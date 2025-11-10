Incidente tra tre auto un ferito rimane incastrato nel mezzo

Incidente nel pomeriggio di lunedì. Intorno alle 14.45 si è verificato uno schianto tra tre autovetture in via del Partigiano a Forlì. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, che ha soccorso una persona rimasta ferita, affidandola poi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

