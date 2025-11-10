Incidente sulla provinciale | morto carabiniere in servizio
Un carabiniere è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 109 a circa una decina di chilometri da San Severo, in provincia di Foggia. Il militare, secondo quanto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
INCIDENTE SULLA PROVINCIALE TRA AGROPOLI E GIUNGANO. FAMIGLIA IN OSPEDALE E’ ricoverata all’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania un’intera famiglia coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 2:00, sulla - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'auto: muore carabiniere a San Severo - Un carabiniere è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 109 a circa una decina di chilometri da San Severo, in provincia di Foggia. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Grave incidente frontale nel Milanese, coinvolti quattro bambini: un uomo morto - Il bilancio di un incidente avvenuto domenica pomeriggio lungo la Strada provinciale 128 a Ossona (Milano) è tragico. Riporta milanotoday.it
Morto un ragazzo di 20 anni in un incidente stradale in provincia di Caserta: gravemente ferito un amico - Incidente nella notte in provincia di Caserta: auto fuori strada contro il guardrail all’altezza della Telesina, morto un 20enne, grave un amico ... Segnala virgilio.it