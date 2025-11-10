Incidente sulla provinciale | morto carabiniere in servizio

Quotidianodipuglia.it | 10 nov 2025

Un carabiniere è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 109 a circa una decina di chilometri da San Severo, in provincia di Foggia. Il militare, secondo quanto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente sulla provinciale morto carabiniere in servizio

Incidente sulla provinciale: morto carabiniere in servizio

