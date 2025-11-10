Incidente stradale in via Telesforo ragazzo investito sulle strisce pedonali | è il fratello di Andrea Tigre

Un nuovo incidente si è verificato ieri sera in via Telesforo, intorno alle 21.30. Un ragazzo, Simone Tigre, è stato investito da una Smart mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

