Incidente stradale a Vigevano Pavia cestista 21enne Matteo Bettanti perde controllo di Ferrari e finisce contro muro | è gravissimo - VIDEO

Per cause ancora da accertare, il 21enne alla guida potrebbe aver perso il controllo del mezzo forse per motivi di alta velocità. Bettanti è una giovane promessa del basket, molto noto in provincia. Con lui in macchina c'era anche l'imprenditore 52enne Alberto Righini, rinviato a giudizio con l'accu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

