Incidente per Matteo Bettanti grave il giocatore della Vigevano Basket

Nella serata di ieri, Matteo Bettanti, 21 anni, giocatore di basket che ha militato anche tra le fila della squadra Vigevano 1955 si è schiantato con la Ferrari contro il muro di una abitazione in corso Genova a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo le prime ricostruzioni, Bettanti era alla guida della Ferrari insieme con l’imprenditore Alberto Righini, ex presidente di Ance Pavia. Bettanti è stato soccorso ed elitrasportato nell’ospedale Niguarda in codice rosso. Righini, invece, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. La squadra: “Forza Matteo, non mollare!”. “La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme ad un’altra persona nella serata di domenica 9 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente per Matteo Bettanti, grave il giocatore della Vigevano Basket

