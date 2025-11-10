Incidente alla Riviera di Chiaia scontro auto-moto | caos traffico al centro di Napoli e bus fermi

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente alla Riviera di Chiaia, caos traffico nella zona del Lungomare e del centro per uno scontro auto-moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro - E’ morto un imprenditore Agricolo, Sauro Toniazzi, 83 anni, deceduto per le conseguenze di un gravissimo incidente accaduto nel ... Lo riporta lanazione.it

Incidente sull'Aurelia, scontro tra un furgone in panne e un minivan di turisti: tre morti e quattro feriti - Tre morti e quattro feriti gravi o gravissimi: è il terribile bilancio di un incidente avvenuto giovedì mattina sull'Aurelia a quattro corsie, nei pressi dell'uscita di Grosseto nord, in cui è andata ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Riviera Chiaia Scontro