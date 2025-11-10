Chi è Matteo Bettanti, il giovane talento del basket vigevanese. Ha solo 21 anni, ma a Vigevano tutti conoscono Matteo Bettanti come una delle più promettenti giovani leve del basket locale. Il ragazzo, che ha mosso i primi passi nella Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, ha anche vissuto un’esperienza negli Stati Uniti, dove ha frequentato la prestigiosa Montverde Academy in Florida, una delle scuole più rinomate per la formazione di atleti di alto livello. Rientrato in Italia nella stagione 20232024, Bettanti si era aggregato all’ ELAchem Vigevano in Serie A2, disputando l’intero campionato nonostante un lungo stop dovuto a un infortunio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente a Vigevano, grave Matteo Bettanti: il talento del basket si schianta con una Ferrari