Incidente a Tolentino auto finisce contro la casa dell' attore Fabrizio Romagnoli Distrutti muretto recinzione e cancello
TOLENTINO Schianto nella notte in via Labastide Murat a Tolentino. Un?auto, una Lancia Ypsilon di colore nero, è finita contro il muretto di una palazzina in cui risiede anche il noto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TOLENTINO - Il giovane dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso del suo legale va ai domiciliari. Secondo gli inquirenti prima dell'incidente in cui il 4 maggio perse la vita il 91enne Leonello Vitali, aveva trascorso la notte a Civitanova. I militari lo hanno ri - facebook.com Vai su Facebook
Fuga dopo l’incidente mortale a Tolentino: 23enne finisce ai domiciliari - Il Tribunale del Riesame a giugno aveva accolto la richiesta della Procura, disponendo gli arresti in ... Lo riporta msn.com
Incidente mortale di Tolentino: scattano i domiciliari - Fuggì abbandonando la sua auto dopo lo schianto mortale nei pressi di Tolentino: la Corte di Cassazione fa scattare i domiciliari con braccialetto elettronico ... Come scrive rainews.it
In fuga dopo l’incidente mortale. Trovato positivo alla cocaina - Finisce ai domiciliari Jurgen Shaba, il 23enne accusato di aver causato l’incidente che costò la vita a Leonelo Vitali, 91enne di Tolentino. Da msn.com