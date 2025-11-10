Incidente a Lipomo nella serata di domenica | due feriti

Quicomo.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione questa sera a Lipomo, lungo la Provinciale per Lecco, dove intorno alle 19.20 due automobili si sono scontrate all’altezza del ristorante Il Delfino Blu. Nell’impatto sono rimasti feriti due adulti, di 37 e 38 anni.I soccorsi sono scattati in pochi minuti: sono intervenute due. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Domenica di sangue sulle strade, sette vittime - Una scia di sangue sulle strade ha funestato il fine settimana, con un bilancio di sette morti e diversi feriti. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lipomo Serata Domenica