Incidente a Lipomo nella serata di domenica | due feriti
Momenti di tensione questa sera a Lipomo, lungo la Provinciale per Lecco, dove intorno alle 19.20 due automobili si sono scontrate all’altezza del ristorante Il Delfino Blu. Nell’impatto sono rimasti feriti due adulti, di 37 e 38 anni.I soccorsi sono scattati in pochi minuti: sono intervenute due. 🔗 Leggi su Quicomo.it
