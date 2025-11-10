Incidente a Chieri | scontro tra due auto che restano danneggiate

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, lunedì 10 novembre 2025, in via Chiadò a Chieri, nelle vicinanze dell'incrocio con strada Vallero. A scontrarsi sono state due auto, una Jaguar, condotta da un uomo sulla cinquantina, e una Mini Cooper, guidata da un ragazzo sulla ventina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

