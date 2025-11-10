Inchiesta su Cuffaro la mossa di Schifani | fuori dalla Giunta gli assessori della Dc Albano e Messina

Dopo un'ora di confronto alla fine la decisione è arrivata. Renato Schifani ha sospeso dal governo regionale i due assessori della Dc Nuccia Albano e Andrea Messina. Un colpo di scena dietro l'altro, perché in un primo momento sembrava che il governatore avesse deciso di attendere. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Tgs. . Totò Cuffaro si è dimesso da segretario della DC, dopo la bufera per l'inchiesta. Venerdì comparirà davanti al gip per difendersi dalle accuse. La mossa, però, non sembra scalfire le tensioni esplose in seno alla maggioranza con il terremoto giudiziario. - facebook.com Vai su Facebook

“Il direttore è nostro, quelle strutture rispondono a noi”. E le urla all’assessore: “Ti rompo i cogl****”. Nelle carte dell’inchiesta le manovre di Cuffaro - leggi - X Vai su X

Convocata la giunta, si attende la mossa di Schifani - Si attende di conoscere quale sarà la mossa del presidente della Regione Renato Schifani, dopo il terremoto giudizi ... Si legge su rainews.it

Dc nella bufera: Schifani cambia anche la giunta, Abbadessa e Donato scaricano Cuffaro - Dopo la sospensione dei dirigenti indagati, il presidente della Regione oggi dovrebbe intervenire anche sull'assetto di governo sostituendo gli assessori in quota Democrazia Cristiana. Segnala palermotoday.it

Scandalo Cuffaro, la politica siciliana in crisi: le opposizioni chiedono il rinnovamento - La politica siciliana è profondamente scossa dallo scandalo emerso con l’inchiesta su appalti pilotati che ha portato alla richiesta di arresto per Totò Cuffaro, ex presidente della Regione e leader s ... Lo riporta messinaora.it