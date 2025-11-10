Inchiesta su Cuffaro la mossa di Schifani | fuori dalla Giunta gli assessori della Dc Albano e Messina

Cataniatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un'ora di confronto alla fine la decisione è arrivata. Renato Schifani ha sospeso dal governo regionale i due assessori della Dc Nuccia Albano e Andrea Messina. Un colpo di scena dietro l'altro, perché in un primo momento sembrava che il governatore avesse deciso di attendere. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

