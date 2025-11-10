Incendio a Milano | aree industriali in fiamme
Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un'area industriale di Milano, obbligando all'evacuazione di centinaia di persone. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Tragedia nel pomeriggio di ieri venerdì 7 novembre in via Bernardo Rucellai, a Milano, dove un incendio è divampato in un palazzo di sette piani. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano rialzato, dove una donna di 79 anni è morta. ... le - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in via Vitruvio a Milano, fumo e fiamme nel centro della città: ferita una anziana https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/19/news/incendio_via_vitruvio_milano-424923571/?ref=twhl… - X Vai su X
Incendio in un'industria chimica a Milano: situazione critica - Un incendio ha colpito un'industria chimica a Milano, costringendo all'evacuazione delle persone nelle vicinanze. Lo riporta notizie.it
Incendio a Milano: oltre 100 vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme - Un incendio devastante ha colpito Milano, coinvolgendo oltre 100 vigili del fuoco nella lotta contro le fiamme. notizie.it scrive