Inaugurazione anno accademico Humanitas University | Innovazione per migliorare la vita delle persone
Pieve Emanuele (Milano), 10 novembre 2025 – Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione dell’Anno Accademico 20252026 di Humanitas University, alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco di Milan o Giuseppe Sal a e del Sindaco di Pieve Emanuele Pierluigi Costanzo. “Sentiamo la responsabilità di sviluppare l’innovazione per migliorare la qualità di vita delle persone – ha dichiarato Gianfelice Rocca, Presidente di Humanitas – in un contesto mai così complesso dal dopoguerra. Lo facciamo con i 3.000 studenti di Humanitas University, sempre più internazionali, i 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
