Inaugurata l' associazione Sorridenti che offre cure odontoiatriche gratuite a chi è in condizioni di disagio
Taglio del nastro per l'associazione Sorridenti odv, che garantisce cure odontoiatriche gratuite a chi si trova in una situazione finanziaria poco favorevole. L'inaugurazione si è svolta sabato 8 novembre, a Francavilla al Mare, nello studio dentistico Vitullo, in viale Nettuno 57.Presidente di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
