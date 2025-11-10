In prigione gli rasano la testa a zero rastafariano alla Corte Suprema | Violata la libertà religiosa
(Adnkronos) – Arriva alla Corte Suprema il ricorso di un uomo di fede rastafari che accusa una prigione della Louisiana di aver violato la sua libertà religiosa, tagliando i dreadlock che faceva crescere da due decenni, come prescritto dal movimento religioso e culturale nato negli anni '30 del secolo scorso. La vicenda di Damon Landor . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
