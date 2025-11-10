In gara le mini vetture elettriche un cesenate fra i sei italiani che prenderanno parte ai Mondiali Tamiya

C’è anche un cesenate fra i sei italiani che porteranno i colori nazionali ai Mondiali Tamiya di Mini 4WD, le celebri vetture elettriche in scala 1:32 che da oltre trent’anni appassionano migliaia di modellisti in tutto il mondo, rese note in Italia da alcune serie di cartoni animati.Andrea. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In gara le mini vetture elettriche, un cesenate fra i sei italiani che prenderanno parte ai Mondiali Tamiya - Andrea Ciarcianelli, classe 1983, nato a Roma ma residente da diversi anni nel Cesenate, insieme all’Italian Team, parteciperà alle competizioni internazionali che si terranno a novembre in Giappone ... Segnala cesenatoday.it

