In farmacia mi metto dietro il paravento La strana mania di Carlo Verdone

Fresco di laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia (riconoscimento conferitogli dall'Università di Bari lo scorso ottobre) Carlo Verdone è tornato a parlare della sua passione per la medicina e le malattie. Ospite di Fabio Fazio a " Che tempo che fa " per presentare la quarta stagione di "Vita da Carlo " in onda su Paramount+, l'attore e regista romano ha raccontato con ironia una delle sue abitudini più insolite: andare in farmacia quasi ogni giorno. La confessione da Fazio. Nello studio di "Che tempo che fa" Verdone si è divertito a parlare di una sua singolare mania. " Io vado sempre in farmacia, è uno dei miei luoghi preferiti", ha confessato seduto di fronte a Fazio che, sorpreso, ha chiesto spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "In farmacia mi metto dietro il paravento...". La strana mania di Carlo Verdone

