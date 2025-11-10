in duomo il cardinale zuppi diventa guastallese

Guastalla (Reggio Emilia), 9 novembre 2025 - Gremito il duomo di Guastalla, nel pomeriggio, per la messa solenne in occasione dei 450 anni della consacrazione della cattedrale della Bassa, con ospite il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha concelebrato insieme all’arcivescovo reggiano, Giacomo Morandi, e con altri numerosi sacerdoti della diocesi. Presenti anche le autorità civili e militari, oltre a tanti fedeli arrivati anche dai paesi limitrofi per questo momento solenne, che ha concluso tre giorni di iniziative tra incontri, un concerto e la visita guidata a tutte le chiese del centro storico e delle frazioni della cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

