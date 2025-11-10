In Consiglio regionale la proposta Tidei Iv – Sabatini FdI contro gli sprechi alimentari
Roma, 10 ottobre 2025 – “Insieme al collega Daniele Sabatini di Fratelli d’Italia abbiamo depositato oggi in Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge ‘ Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi alimentari e non alimentari ’. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una risposta strutturale e innovativa a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: ridurre lo spreco alimentare e valorizzare le eccedenze come risorsa di solidarietà e sostenibilità ambientale. Ogni anno nel nostro Paese vengono sprecate enormi quantità di alimenti ancora idonei al consumo, mentre molte famiglie vivono in condizioni di difficoltà economica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
