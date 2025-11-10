Imprese Nexta | per 4 ‘imprenditori familiari’ su 10 a rischio passaggio generazionale

(Adnkronos) – La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competenze e responsabilità. Un sentimento che emerge da una ricerca realizzata da Nexta Società Benefit, partner strategico che affianca le famiglie imprenditoriali e le imprese nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

“IncHUBatori: Next Stop AI” A Pisticci Intelligenza artificiale nel mondo delle imprese. Iniziativa del Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione con il sostegno di Sviluppo Basilicata. L’assessore Francesco Cupparo: “L’obiettivo non è solo la moder - facebook.com Vai su Facebook

Imprese familiari, per 4 su 10 a rischio il passaggio generazionale. - La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competen ... bitmat.it scrive

Imprese, Nexta: per 4 'imprenditori familiari' su 10 a rischio passaggio generazionale - La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competen ... Scrive adnkronos.com