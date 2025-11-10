Imprese Nexta | per 4 ‘imprenditori familiari’ su 10 a rischio passaggio generazionale

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competenze e responsabilità. Un sentimento che emerge da una ricerca realizzata da Nexta Società Benefit, partner strategico che affianca le famiglie imprenditoriali e le imprese nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

imprese nexta 4 8216imprenditoriImprese familiari, per 4 su 10 a rischio il passaggio generazionale. - La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competen ... bitmat.it scrive

imprese nexta 4 8216imprenditoriImprese, Nexta: per 4 'imprenditori familiari' su 10 a rischio passaggio generazionale - La transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, competen ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Imprese Nexta 4 8216imprenditori