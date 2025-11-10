Il weekend nero con papavero rosso di Kate Middleton

Il Remembrance Sunday rappresenta per il Regno Unito un momento di commemorazione collettiva. Si onorano i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e di tutti i conflitti successivi. La famiglia reale britannica, come da tradizione, è sempre in prima fila: partecipare è un dovere morale, ma anche un rito di unità nazionale. Kate Middleton, principessa del Galles, ha rispettato il protocollo con due look rigorosamente neri nel weekend di celebrazioni ma, come sempre, ha saputo infondere in ogni dettaglio un messaggio di eleganza e continuità. In un contesto di memoria e sobrietà, sono stati proprio gli accessori a raccontare con sensibilità il suo ruolo. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Il weekend nero (con papavero rosso) di Kate Middleton

