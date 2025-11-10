Il vincente codice Reagan che ha mostrato al mondo come si tratta con Mosca
La gigantesca Zil blindata con la bandiera dell’Unione sovietica si fermò davanti alla scalinata di Villa Fleur d’Efau, in mezzo alle aiuole di ciclamini e vicino alla balaustra della terrazza pano. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Amazon Giveaway: IL PRIMO CHE LO RISCATTA VINCE! Condividi la felicità (e sii veloce!) Amazon regala 10€ di sconto sul tuo prossimo ordine, ma attenzione: questo codice vale per una sola persona! Come funziona: 1 Invita un amico che n - facebook.com Vai su Facebook