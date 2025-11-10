Il Vicenza vola il Brescia frena Ok Juve U23 e Carpi il Catania non si ferma più

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone A tre punti per Alcione e Trento, uno per Giana Erminio e AlbinoLeffe. Il Lecco stecca a Novara. Nel B reti bianche tra Perugia e Arezzo. Il Siracusa fa tris, vince anche l'Audace Cerignola, pari tra Monopoli e Casertana nel girone C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il vicenza vola il brescia frena ok juve u23 e carpi il catania non si ferma pi249

© Gazzetta.it - Il Vicenza vola, il Brescia frena. Ok Juve U23 e Carpi, il Catania non si ferma più

Approfondisci con queste news

vicenza vola brescia frenaSerie C, il Vicenza frena a Trento: Union Brescia a -5 dalla vetta - Martedì la sfida di Coppa Italia contro il Carpi: in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai rigori. Lo riporta giornaledibrescia.it

vicenza vola brescia frenaIl Brescia vince con gli episodi: ora il Vicenza è più vicino - Gli uomini di Diana hanno raccolto tre punti con l’AlbinoLeffe in maniera inedita. giornaledibrescia.it scrive

vicenza vola brescia frenaTuttosport: "Frenata Vicenza | Pro Vercelli ok" - Tuttosport apre lo spazio dedicato alla Serie C con la capolista del girone A: "Regge l'imbattibilità ... Riporta tuttoc.com

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Vola Brescia Frena