Il Vicenza vola il Brescia frena Ok Juve U23 e Carpi il Catania non si ferma più
Nel girone A tre punti per Alcione e Trento, uno per Giana Erminio e AlbinoLeffe. Il Lecco stecca a Novara. Nel B reti bianche tra Perugia e Arezzo. Il Siracusa fa tris, vince anche l'Audace Cerignola, pari tra Monopoli e Casertana nel girone C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SerieC #VicenzaAlbinoleffe finisce 3-1. Vitale apre le danze. Rauti in tuffo firma il raddoppio nella ripresa e Stückler glaciale dal dischetto ? - X Vai su X
Serie C, il Vicenza frena a Trento: Union Brescia a -5 dalla vetta - Martedì la sfida di Coppa Italia contro il Carpi: in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai rigori. Lo riporta giornaledibrescia.it
Il Brescia vince con gli episodi: ora il Vicenza è più vicino - Gli uomini di Diana hanno raccolto tre punti con l’AlbinoLeffe in maniera inedita. giornaledibrescia.it scrive
Tuttosport: "Frenata Vicenza | Pro Vercelli ok" - Tuttosport apre lo spazio dedicato alla Serie C con la capolista del girone A: "Regge l'imbattibilità ... Riporta tuttoc.com