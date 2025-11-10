Il viaggio per l’ambiente | Pulizia anche in Marocco

di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO La lotta alle discariche abusive non conosce confini geografici. E anche i repulisti ambientali possono diventare, nel piccolo, un ponte tra i popoli. Così 11 volontari dell’associazione PuliAmo la Terra, sodalizio molto attivo nel Sud Milano, hanno compiuto un recente viaggio in Marocco, dove hanno contribuito, insieme ad alcuni enti e associazioni locali, a operazioni di pulizia e riordino degli spazi pubblici. Prima tappa, la capitale Rabat. "Siamo andati nella scuola Ammar Bon Yasser, frequentata da ragazzi con disabilità intellettive. In un clima di festa e calorosa accoglienza, abbiamo effettuato una prima pulizia, nell’area attorno alla scuola – racconta Denise Corigliano, vicepresidente di PuliAmo la Terra e tra i volontari che hanno partecipato alla trasferta -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio per l’ambiente: "Pulizia anche in Marocco"

