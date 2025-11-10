Il titolare precisa | Fatti avvenuti fuori dal locale
GROSSETO Sul provvedimento di chiusura temporanea del locale ’ Il Caribe ’ emesso dalla Questura lo scorso 4 novembre continua a far discutere. A rompere il silenzio è Manuel EmilioComas Vargas legale rappresentante della 4K snc, la società che gestisce il club. Attraverso Comas Vargas ha voluto fornire precisazioni e chiarimenti in merito a quanto riportato dagli organi di stampa, lamentando di non essere stato contattato per un contraddittorio prima della pubblicazione degli articoli. E sottolinea che la misura sarebbe stata adottata "in via precauzionale" e "senza un preventivo accertamento dei fatti", con indagini ancora in corso e prima che la società potesse fornire la propria versione agli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
